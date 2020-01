Tesla batte le stime su ricavi e vendite: il titolo vola ancora (+7%) Tesla batte le previsioni con 7,38 miliardi di dollari di entrate nell'ultimo trimestre (da 7,23 miliardi un anno prima e contro attese di 7,02 miliardi) e il titolo del gruppo di Elon Musk vola a Wall Street nelle contrattazioni after hours, guadagnando il 7% a 619 dollari

(REUTERS)

Il titolo è stato protagonista negli ultimi mesi di un balzo in avanti che lo ha portato a superare persino Volkswagen nella capitalizzazione di Borsa, che ha oltrepassato i 100 miliardi di dollari.

L’azienda californiana è andata oltre le stime anche nel numero di auto consegnate - il suo tallone d’Achille in passato - grazie all’ottima performance della Model 3 sul mercato americano e su quello europeo.

L’utile netto è sceso a 105 milioni di dollari (56 centesimi per azione) dai 140 milioni (78 centesimi per azione) di un anno prima. I costi oeprativi sono saliti dell’1% a 1,03 miliardi.Si tratta comunque del secondo trimestre consecutivo in utile.

Gli analisti sono rimasti positivamente impressionati dalla previsione dell’azienda di una produzione di 500mila auto per anno (Model 3 e Model Y) nello stabilimento californiano di Fremont, nella baia di San Jose. L’ottimismo è stato incoraggiato dall’apertura della gigafactory di Shanghai nei tempi previsti e dall’avvio della costruzione dello stabilimento europeo (in Germania) bruciando le tappe.

Il crossover di Tesla, la Model Y, comincerà a essere consegnato da marzo, prima del previsto. Elon Musk, il patron dell’azienda, prevede che sarà il modello più venduto del gruppo, superando la Model 3.