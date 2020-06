Tesla, battery day rinviato. Ecco tutte le prossime mosse di Musk

Una super autonomia per l'ammiraglia Model S

Negli Usa, l'ammiraglia Model S adesso supera il traguardo delle 400 miglia di autonomia, pari a oltre 640 km, almeno sulla base dell'omologazione dell'Epa, l'Ente americano preposto all'omologazione, sulla base dell'ultimo step per la S il Long Range Plus. Sfruttando l'esperienza maturata con le Model 3 e Model Y, Tesla è riuscita, infatti, a ridurre il peso della S senza ripercussioni sul confort di bordo. Sono stati introdotti, poi, nuovi cerchi di lega abbinati a pneumatici a bassa resistenza al rotolamento. Ulteriori modifiche sono state apportate al motore elettrico posteriore e alla trasmissione per ridurre gli attriti, ottenendo un miglioramento del 2% dell'autonomia. La batteria, poi, deriva da quella della Model S 100 D sia pure con nuovi accorgimenti tecnici.

Il crossover Model Y arriverà in Europa soltanto fra un anno

È stato il Ceo di Testa Elon Musk a chiarire che per l'arrivo in Europa della Model Y, la versione crossover della Model 3 ci vorrà ancora circa un anno visto che la vettura sarà prodotta nella fabbrica europea di Berlino. La produzione nella location californiana quindi resterà dedicata al mercato locale. In futuro è probabile che anche la Model 3 non verrà più importata dagli Usa, ma sarà forse realizzata appositamente per l'Europa nella nuova fabbrica tedesca. Visto che eguagliare le veloci tempistiche realizzative in Cina per l'avvio della fabbrica è quasi impossibile, si può con ottimismo immaginare che la Model Y non arriverà sulle nostre strade prima della metà se non alla fine del 2021. Da considerare che lo stesso Musk ha più volte confermato che l'ultima arrivata Model Y è destinata a diventare il modello più venduto del brand californiano.

Elon Musk sulla nuova Roadster l'ha sparata troppo grossa?

Alla dichiarazione del ceo di Tesla siamo tutti abituati, ma quando Musk ha annunciato della possibilità di una versione Space X della nuova Roadster la sensazione generale è stata che avesse superato ogni limite. Non che mission della nuova Roadster di suo non avesse già numeri da capogiro come un'accelerazione da 0 a 100 kmh in 1.9 secondi a cui si aggiunge una velocità di punta di 400 all'ora. Ma se questo non bastava, Musk ha aggiunto che la sportiva avrebbe potuto disporre di propulsori di derivazione Space X, il vettore di Tesla mandato di recente nello spazio. Ne sono subito seguiti numerosi rendering di designer che hanno immaginato come potesse essere la vettura con questo insolito optional, ispirato ovviamente al film Ritorno al Futuro.

L'oggetto del desiderio per i prossimi anni è una compatta

In occasione della consegna delle prime Tesla Model 3 prodotte in Cina, Elon Musk aveva dichiarato che avrebbe aperto un centro R&D in quel Paese per sfruttarne, aveva spiegato, le peculiarità artistiche ed estetiche locali. A seguire è arrivato l'annuncio ufficiale dell'apertura di un Centro Tesla in Cina focalizzato su design e progettazione, per il quale sono stati selezionati da subito nuovi dipendenti che nell'intenzioni di Musk avrebbero lavorato ad una nuova auto completamente concepita in Cina, ma destinata a tutto il mondo. L'auto in oggetto è stata poi mostrata insieme ad altre foto di modelli già in vendita, per pubblicizzare il nuovo Centro e avviare come detto la ricerca di personale per avviarne l'attività. Ovviamente non ci sono ancora informazioni al riguardo e Tesla non ne ha certo fornite, ma l'idea di base potrebbe essere di una vettura compatta a due volumi che in tanti e da diverso chiedono a gran voce a Tesla.