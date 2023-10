Tesla Model Y aggiornata debutta in Cina

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tesla fa debuttare per ora in Cina la Model Y aggiornata (ma quasi certamente arriverà anche da noi).

Nella configurazione cinese la Y prevede inediti cerchi di lega da 19 pollici di colore nero, l’illuminazione interna a Led con dei colori variabili, un nuovo rivestimento in tessuto per la plancia e, soprattutto, l’Hardware 4.0, che è sin da ora predisposto per i futuri aggiornamenti da remoto non solo per l’infotainment, ma anche per gli assistenti alla guida. Insomma un pacchetto minimal sia pure di tutto rispetto per il crossocer a batteria di Tesla

Migliorata sia pure di poco l’autonomia

In concomitanza con gli interventi al funzionamento del powertrain della Y, o quanto meno così sembra, oltre che all’aerodinamica della vettura che ha sempre una sua importanza, hanno finito col determinare a un aumento sia pure di poco dell’autonomia di due delle diverse versioni che, infatti, è pari a 9 km in più per la varainte 2WD che è a due ruote motrici e un po’ di più e cioè fino a 28 km, invece, sulla Long Range Dual Motor, la versione con la trazione integrale.

La Model Y base accelera in soli 5,9 secondi

Tesla non ha voluto precisare come mai soltanto la versione base della Model Y quella cioà a due ruote motrici sia stata capace di limare sia pure un solo secondo sul tempo necessario per raggiungere da zero i 100 kmh da fermo che sulla nuova Y è sceso fino ad una quota di 5,9 secondi. Restano, invece, invariate le prestazioni in accelerazione della più estrema della Model Y che nè come sempre siglata con l’appellativo in sintonia con l’auto, Performance.

L’abitacolo riprende le soluzioni della nuova Model 3

All’interno, la nuova Model Y adotta soluzioni già introdotte dalla nuova Model 3: è, infatti, dotata di una luce ambientale sul cruscotto e di un diverso materiale in tessuto sempre per il cruscotto che va a sostituire il precedente rivestimento in legno. Si tratta di piccolo passo avanti, insomma, per la Y nella direzione stessa della Model 3 e non un vero aggiornamento. Da segnalare che i prezzi della Model Y in Cina restano invariati almeno per la fase di lancio.