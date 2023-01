Tesla record ma non centra l’obiettivo. Zhu nuovo numero 2 del gruppo dopo Musk

Ascolta la versione audio dell'articolo

Altre novità in casa Tesla, factory di auto elettriche più famosa al mondo. Tom Zhu, capo per il mercato cinese, è stato promosso responsabile della supervisione diretta degli impianti di assemblaggio statunitensi e delle operazioni di vendita in Nord America e in Europa, secondo quanto riferisce Reuters. Sarà, insomma, il numero due della casa automobilistica dopo il ceo Elon Musk. Il titolo di Zhu di vicepresidente per la Cina non è cambiato: ha mantenuto anche le sue responsabilità di dirigente più anziano di Tesla per le vendite nel resto dell’Asia.

Le prime indiscrezioni sull’ascesa del numero uno della gigafactory di Shanghai erano arrivate a due giorni da Natale. Era emerso che il nuovo corso di Tesla aveva previsto il coinvolgimento di manager e ingegneri cinesi della prima fabbrica mondiale del brand per risolvere i problemi di produzione negli Stati Uniti, incluso lo sviluppo del famoso Cybertruck, il pick-up presentato ormai tre anni fa, e delle nuove batterie 4680, che sulla carta dovrebbero assicurare una maggiore autonomia.

Ieri intanto è arrivato il verdetto sui dati di produzione e consegna nel quarto trimestre. Quattrocentotrentanovemila vetture prodotte e 405mila consegnate. Questo è il bottino di Tesla, al di sotto delle stime di mercato, che avevano previsto 420mila consegne, per un totale di 1,34 milioni con un + 43% rispetto a un anno prima. E invece no. Il contatore si è fermato a 1,31 milioni (+40%, produzione +47%, leggermente superiore alle stime). Attenzione, si tratta pur sempre del nuovo record (l’anno scorso il produttore americano si era fermato a 936mila) ma resta distante dagli obiettivi ambiziosi di Musk. Il tycoon aveva messo l’asticella ben più in alto, a un +50% di consegne rispetto al 2021. Il titolo, che dopo un pessimo 2022 (-65%, più del triplo del -19% dello S&P500) ha imboccato la strada della risalita lo scorso 28 dicembre, ieri non ha potuto reagire: Wall Street era chiusa. Nel premercato il titolo è venduto: -3,8%.

Non è detto che il buon quarto trimestre del tuttora primo produttore di auto elettriche globale (i cinesi di BYD accorciano le distanze a vista d’occhio) rassicuri gli investitori. Nelle ultime settimane ai seri dubbi sul fatto che l’avventura di Musk in Twitter possa giovare a Tesla (diversi investitori hanno criticato e attaccato il ceo, chiedendogli di scegliere: Twitter o Tesla), si sono aggiunte le vicende cinesi, con la possibile frenata della domanda in seguito non solo alla recrudescenza della pandemia di Covid, ma anche alla concorrenza, sempre più serrata. In dicembre la produzione della gigafactory di Shanghai, l’impianto che sostiene i volumi più tutti gli altri (Austin e Fremont negli Stati Uniti, Berlino in Europa), ha subito una frenata.

Ora si guarda al 2023. Tesla è ben posizionata per usufruire al meglio degli incentivi dell’Inflation reduction act, la legge “green” fortemente voluta dal presidente Joe Biden e che è stata criticata in Europa perché la sua forza d’urto sposterebbe l’equilibrio nettamente a favore dell’industria americana. La casa di Austin dovrà però mettere in campo qualche novità. Va bene il Semi, il camion appena lanciato, ma si aspetta da tre anni il famoso Cybertruck. Certamente dovrebbe arrivare il restyling dalla Model 3, la entry level (per così dire, visto il prezzo ormai vicino ai 60mila euro), mentre la compatta e più economica Model 2 non si vedrà prima del 2024 e potrebbe arrivare nel 2025 (ma se ne parla già da almeno un paio d’anni). Quanto alla Model Y, l’auto più venduta in Europa a novembre, si vocifera di una versione più economica in arrivo, grazie alle nuove batterie 4680.