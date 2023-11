Tesla Cybertruck, cosa sappiamo del pick-up elettrico che debutterà il 30 di novembre

Doppia modalità di guida su strada e in off-road

Sempre in tema di telaio, sappiamo che il Cybertruck è dotato di sospensioni pneumatiche adattive con modalità di guida su strada e in fuoristrada. Negli ultimi mesi sono stati avvistati diversi prototipi con l'altezza da terra in varie impostazioni e la differenza tra l'impostazione più bassa e quella più alta è apparsa significativa. In passato, Elon Musk suggerì che il Cybertruck avrebbe avuto un sistema di sospensioni adattive che integravano l’Hardware 4.0 di Tesla che regola in automatico l'altezza alle condizioni della strada, dell velocità e dell'angolo di sterzata.

Prezzi di listino? La più grande incognita

I prezzi sono probabilmente la più grande incognita se si parla di Cybertruck. Quando Tesla ha presentato la showcar originale nel 2019, aveva spiegato che il modello base a motore singolo sarebbe partito da 39.900 dollari, il doppio motore a 49.900 dollari e il trimotore a 69.900 dollari. Ammesso che il modello base sia stato eliminato, il Dual Motor quattro anni dopo potrebbe partire da un prezzo di 60.000 dollari, mentre il Cybertruck Tri Motor potrebbe avere un prezzo di 85.000 dollari. Si tratta solo di speculazioni: Tesla non rilasciato degli indizii sui prezzi.

Il Cybertruck sarà davvero a prova di proiettile?

Il ceo di Tesla ha affermato più volte che lo chiassis in acciaio inossidabile ultra resistente del Cybertruck è a prova di proiettile, ma i finestrini non possono di andare su e giù. In realtà si tratta di vetri infrangibili, ma lo stesso Musk ha osservato che i proprietari potrebbero installarne di antiproiettile. Tesla ha eseguito un test utilizzando un intero caricatore di una Tommy Gun, circa 50 colpi, oltre a sparare con un fucile da 45 mm e una pistola da 9 mm sul lato del Cybertruck. Musk ha detto che il video sarà mostrato all'evento di consegna del 30 novembre.

La modalità Barca fra le dotazioni previste?

Non potevamo mancare trattandosi di una vettura di per sé originale, ma concepita da Tesla le più strane dotazioni disponibili nel corso degli quattro anni di gestazione del Cybertruck, come ad esempio il fatto che il pick up secondo Tesla potrebbe muoversi come una barca. Musk ha spiegato l'anno scorso che il pick-up è in grado di attraversare fiumi, laghi e perfino mari non troppo mossi grazie alla modalità Barca. Di recente un filmato apparso in rete ha anticipato questo tipo di funzione che comunque dovrà essere specificata molto meglio all’evento.

La carrozzeria sarà del tipo antigraffio?

Tesla ha afferma più volte che il Cybertruck ha la capacità di trascinare una massa quasi infinita. Più recentemente, Musk ha anche dichiarato che il pick-up elettrico sarà antigraffio grazie al rivestimento opzionale in carburo di tungsteno. Anche se queste originali affermazioni probabilmente rimarranno tali, ci si aspetta che il 30 novembre Tesla riveli quantomeno i dettagli essenziali che mancano, come le specifiche della batteria e del gruppo propulsore, l'autonomia, i prezzi definitivi e altro ancora. Lo scopriremo nell'evento texano del lancio del Cybertruck.