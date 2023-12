Tesla Cybertruck, Elon Musk svela la versione di serie del pick-up elettrico. Come è fatto e i prezzi (fino a 100mila dollari)

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

È giunto il momento. Quattro anni dopo il debutto del prototipo, Tesla consegna le prime unità di produzione del Cybertruck, il discusso pick-up che tra l’altro ha creato non pochi probelimi economico finazairi alla casa Texana. Solo che anche la festa per il lancio messa in scena alla Gigafactory di Austin, dove non erano invitati giornalisti ma solo clienti e influncere “amici” comincia dopo molteplici ritardi. Ma lnon sono mancate le conferme e qualche sorprese come ad esempio la carrozzeria senza alcun tipo di maniglie: per aprire le porte ci sono dei pulsanti nella zona dei finestrini realizzati appositamente per il pick up in una lega progettata dalla stessa Tesla con l’obiettivo di essere super ultraresistente (a che serva è tutto da spiegare, ndr)

Informazioni con il contagocce ma una presentazione da show

Poi lo show, anzi gli show. Come promesso il numero uno di Tesla, Elon Musk ha mostrato un primo video in cui vengono sparati dei proiettili da un mitragliatore senza che le portiere si siano perforate, a prova di tutto (lo aveva gia fatto 4 anni fa). Poi il ceo ha dichiarato che il Cybertruck ha una rigidità torsionale superiore a quella di una McLaren P1 (che però ha tutto un altro feeling d’uso e di possesso, difficile paragonare una supercar con un pick-up enorme e dallo stile originale e che fa discutere non poco per le forme strane e sgraziate.

Loading...

Sempre in tema di cristalli a prova d’urto, Musk ha chiamato ancora una volta in scena Franz von Holzhausen, il chief designer del brand, che ha ripetuto lo show del 2019 ma con una palla elastica. E questa volta i vetri del pick-up non si sono rotti come del quelli del prototipo e si è evitata la brutta figura di anni fa..

Tesla Cybertruck, tanta tecnologia che potrebbe fare la differenza

In un altro filmato lo stesso ceo ha mostrato dei test comparativi con i rivali del pick up di Tesla, il Rivian R1T, il Ford F-150 Lightning e il Ford F-350 che hanno dimostrato che il Cybertruck può ottenere migliori risultati nella prova del tractor pulling: un’americanata che ha esibito quanto, secondo Tesla il suo pick-up sia il top. Ed è tutto da verificare

Non poteva mancare la sfida di accelerazione con una Porsche 911 superata dal Cybertruck grazie all’accelerazione di appena 2,6 secondi. Per poi chiudere annunciando che il pick up dispone di un diametro di sterzata inferiore a quello della Model S.