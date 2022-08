Tesla Cybertruck: il pick-up elettrico arriverà (forse) nel 2023

Grandi presentazioni Tesla: sarà una bufala anche questa?

È bene sottolineare le capacità visionarie di Elon Musk che ha costruito il primo marchio 100% elettrico, andando quindi a creare la base per questa tipologia di mercato; ma è bene anche sottolineare le sue capacità comunicative. Infatti, i grandi eventi scenografici sono un suo cavallo di battaglia, ma non è detto che quanto detto vada poi a buon fine: basti pensare all’incredibile Tesla Roadster 2.0, annunciata nel 2017 con oltre 1000 km di autonomia e 400 km di velocità massima ma ad oggi scomparsa dai piani di produzione. Oppure la Model S Plaid +, con 1020 cavalli e 840 km di autonomia, prima idolatrata dalla stampa e dai fans del marchio e dopo cancellata con tweet di Musk; “La Plaid+ è cancellata. Non ce n'è bisogno, perché la Plaid è già abbastanza. Sarà il caso anche di Cybertrcuk?

Musk vende azioni Tesla

L'inizio di agosto è rovente in casa Tesla, con il patron dell'azienda che ha venduto azioni per un valore di quasi 7 miliardi di dollari (esattamente 6,9 miliardi di dollari), come riportato dall'agenzia Bloomberg. Una manovra, forse, per l'acquisizione del social network Twitter . Questa nuova ingente vendita arriva appena a qualche mese di distanza da un'altra cospicua cessione, alla vigilia dell'annuncio di voler acquisire il social network. In quel caso Musk cedette azioni Tesla per circa 8,5 miliardi di dollari, secondo quanto riporta Bloomberg.

Le mosse degli ultimi giorni non sono sfuggite neppure ai follower del miliardario americano, che hanno chiesto se sarebbe intenzionato a riacquistare le azioni nel caso in cui non andasse in porto l'acquisizione di Twitter. E Musk ha risposto di sì.