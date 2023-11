Tesla Cybertruck, le prime impressioni del pick-up elettrico visto da vicino a New York

Ascolta la versione audio dell'articolo

Premessa: mi occupo del settore automobilistico ormai da tanti anni. Potrei non essere un veterano così impallinato come alcuni colleghi, ma non ci sono molte altre cose che ancora mi sorprendono. Oggi posso dire che questa considerazione è cambiata dopo aver visto il Tesla Cybertruck più da vicino che mai. Le foto e i video non gli rendono, infatti, giustizia: il mega pick up di Tesla, il Cybertruck dal vivo non assomiglia a nessun’altro veicolo oggi in circolazione.

L’esposizione negli showroom americani

Sono arrivato a questa considerazione vedendolo dal vivo al Tesla Gallery nel Meatpacking District a New York, uno dei quartieri oggi più alla moda, approfittando di una lunga sosta in attesa del volo per Austin dove da ospite potrò partecipare alla consegna dei primi Cybertruck ai proprietari. Nello showroom c’erano molte persone e un rappresentante Tesla ha spiegato che il Cybertruck ha attirato tanti curiosi e attenzione quando è arrivato la scorsa settimana.

Dimensioni imponenti e davvero impensabili

La prima cosa che mi ha colpito è stata quanto sembra grande il Cybertruck. In realtà è poco più compatto di un Ford F 150, ma quei suoi angoli così imponenti lo fanno sembrare enorme e comunque più grande del truck Ford. Ricordo di essere rimasto molto colpito quando fu presentata la Model 3, così come quando ho visto per la prima volta la nuova Model Y. Ma la reazione dopo la visione da vicino del nuovo pick-up Cybertruck è stata di autentico stupore.

Non assomiglia a nessun’altra vetture di oggi

Non riesco ancora a credere che questa vettura nel format estetico che presenta, sia andata, poi, effettivamente in produzione. Come ho detto, non assomiglia a nient’altro veicolo sia stato visto sulla strada e lo dico davvero. Non c’è nulla di simile al Cybertruck. Anche la DeLorean DMC-12 alla quale sembra somigliare era un’auto più convenzionale. Il design del Cybertruck da un senso di inverosimile. Che sia molto avanti non ci sono dubbi, ma sarà difficile digerirlo.

Non sembra essere un possibile rivale del Ford F150

E’ difficile immaginare come verrà percepito. Penso che Musk ne venderà quanti riuscirà a produrne, almeno all’inizio. Sono, invece, molto più scettico sulla capacità del pick up Tesla di essere un possibile killer del più venduto fra i veicolo col cassone l’F 150 come molti fan di Tesla hanno creduto che fosse. Non è un pick up di grande massa. Sembra quasi più una moderna supercar: insomma un’auto di nicchia oltre che costosa, adatto perciò ai superfan.