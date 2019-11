Tesla Cybertruck a quota 200mila ordini

(Afp)

1' di lettura



Elon Musk ha dichiarato in un tweet che Tesla ha già ricevuto 200.000 ordini per il pickup elettrico Cybertruck a tre giorni dalla presentazione. Il Ceo di Tesla Musk ha regolarmente twittato le funzionalità di Cybertruck dal suo lancio giovedì, aggiornando i follower con il numero di ordini che l'azienda ha ricevuto. In un tweet precedente Musk aveva dichiarato di aver ricevuto 146.000 ordini per Cybertruck, e ha twittato di nuovo domenica dicendo “200K”. E questo nonostante che il bizzarro pick-up sia oggetto di prese in giro sul web e sui social per il design alquanto discutibile.

Il sito Web di Tesla consente di ordinare il pickup elettrico versando un deposito cauzionale di appena 100 Dollari; la configurazione potrà essere completata “mentre la produzione si avvicina alla fine del 2021”. Secondo Musk il 42% dei clienti ha ordinato l'opzione a doppio motore, che parte da 50mila dollari, mentre il 41% ha preferito l'opzione a triplo motore (da 69.900 Dollari), la cui produzione dovrebbe iniziare alla fine del 2022. Solo il 17% ha scelto la versione a motore singolo, con prezzi a partire da 40mila dollari