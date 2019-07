Tesla delude ancora: da gennaio il titolo ha perso il 22% la sua promessa di rispettare ugualmente obiettivi annuali di aumento delle vendite non basta a rassicurare gli investitori: il titolo ha bruciato oltre il 10% nel dopo mercato di ieri e si appresta ad aprire in forte calo. Da gennaio è scivolato del 22 per cento di Marco Valsania

Il debutto della Tesla Model Y

New York - Tesla chiude un altro trimestre con conti deludenti, segnati da perdite superiori al previsto e da un fatturato sotto le attese. E la sua promessa di rispettare ugualmente obiettivi annuali di aumento delle vendite non basta a rassicurare gli investitori: il titolo ha bruciato oltre il 10% nel dopo mercato di ieri e si appresta ad aprire in forte calo. Da gennaio è scivolato del 22 per cento.

Tra analisti e investitori serpeggia ormai il timore che, al di là dei conti, la parabola di Tesla quale azienda a forte tasso di crescita minacci ormai di arrivare al capolinea. Dubbi persistono sulla forza della domanda per le sue vetture in un clima sempre più competitivo e sulla stabilità e efficacia del management capitanato da Elon Musk.

A generare ulteriore nervosismo, durante la conference call per discutere i risultati è arrivato l’annuncio che il chief technology officer e numero due del gruppo JB Straubel lascerà il posto dopo 15 anni e avrà un ruolo di consulente.

Il leader americano dell’auto elettrica ha riportato perdite nel secondo trimestre di 408 milioni di dollari, pari a 1,12 dollari per azione. Un passivo ridimensionato rispetto ai 718 milioni, equivalenti a 3,06 dollari per azione, persi un anno fa ma un multiplo dei 35 centesimi di rosso attesi alla vigilia. Il giro d’affari di 6,3 miliardi è aumentato nettamente dai 4 miliardi di un anno fa ma a sua volta ha mancato pronostici da 6,41 miliardi.

Il gruppo ha riaffermato le sue previsioni di vendite annuali comprese tra i 360.000 e i 400.000 veicoli, trainati anzitutto dalla sua auto di “massa” Model 3. Questo significa che dopo aver consegnato 158.200 vetture nei primi sei mesi (la somma di un disastroso periodo gennaio-marzo e di una riscossa tra aprile e giugno) dovrà consegnare ben 200.000 e più veicoli nel resto del 2019, un traguardo considerato tutt’altro che facile.

Sotto il profilo delle strategie produttive, Tesla ha indicato che il suo crossover Model Y verrà prodotto a Fremont in California dall’autunno del 2020; che una produzione del Model 3 in Cina dovrebbe cominciare entro fine anno; e che nei prossimi trimestri dovrebbe annunciare l’apertura di uno stabilimento in Europa. Anche qualora simili piani si avverassero, pero’, i tempi previsti possono fare ben poco per la performance nel 2019.