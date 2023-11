Sindacati svedesi in sciopero contro Tesla: fornitore si unisce alla protesta

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Soltanto giovedì Elon Musk lo aveva definito «folle» sulla piattaforma X. Il duro confronto tra i sindacati svedesi e Tesla si è inasprito venerdì 24 novembre, quando un fornitore, il primo da che è iniziata l’agitazione, il mese scorso, si è unito alle proteste per costringere il produttore americano di auto elettriche a firmare un accordo di contrattazione collettiva per i dipendenti svedesi.

Circa 50 lavoratori che producono componenti in alluminio presso Hydro Extrusions, una filiale della società norvegese Hydro, sono rimasti a casa o assegnati ad altre mansioni, fino a nuovo ordine, ha fatto sapere il sindacato IF Metall.

Loading...

«Consegnano componenti alla gigafactory Tesla di Berlino, speriamo di costringere l’azienda a tornare al tavolo delle trattative», ha detto il segretario di IF Metall, Veli-Pekka Saikkala, aggiungendo che Hydro Extrusions è l’unico fornitore di profilati in alluminio per Tesla in Europa.

Obiettivo: un nuovo contratto sul modello della contrattazione collettiva

IF Metall è il più grande sindacato manifatturiero svedese. Punta a un accordo di contrattazione collettiva per i suoi 130 meccanici in Svezia, un mercato piccolo, visto che non supera le 300mila immatricolazioni all’anno. Lo sciopero è iniziato il 27 ottobre con il rifiuto ad effettuare le riparazioni. Da allora, ai meccanici si sono uniti gli iscritti ad altri sindacati come impiegati delle poste, portuali, addetti alle pulizie.

Arriva il Cybertruck Il discusso pick up verso le prime consegne Il Cybertruck in uno showroom di San Diego, il 20 novembre. REUTERS/Mike Blake

Saikkala ha aggiunto che il sindacato è pronto a intensificare il conflitto se Tesla si rifiutasse di firmare. «Questa lotta è molto, molto importante. È così importante che non possiamo permetterci di cedere. È importante per noi ma anche per l’intero mercato del lavoro svedese», ha detto il sindacalista.