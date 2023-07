Tesla Dojo, il supercomputer per la guida autonoma totale da 1 miliardo di dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

La guida autonoma totale potrebbe arrivare entro la fine del 2024. Parola di Elon Musk. Come ci riuscirà? Grazie al supercomputer Dojo, in grado di rivoluzionare il mercato dell'auto e non solo. Tipico annuncio in stile Musk o rivoluzione alle porte? Partendo dal presupposto che il rispetto delle tempistiche non è uno dei punti di forza del miliardario sudafricano, vedasi Tesla Roadster di seconda generazione o il pick-up Cybertruck, mentre lo è quello di generare hype in grado di alzare ad ogni annuncio il titolo in borsa, questa volta la reale applicazione potrebbe essere più vicina del previsto.

Guida autonoma e umanoidi

A cosa servirà il supercomputer realizzato da Tesla? Il primo punto riguarda l'indipendenza, perché potrà dire addio ai chip Nvidia attualmente utilizzati sulle sue auto. Il secondo è il salto quantico che riuscirà a fare in materia di guida autonoma, andando ad offrire un vero autopilot (dopo le critiche e gli incidenti causati da una comunicazione spesso fuorviante) con l'auto in grado di sostituire la persona. Il terzo punto riguarderà lo sviluppo del progetto Optimus, ovvero la realizzazione di robot umanoidi conosciuti anche come Tesla Bot. Costo dell'operazione? Un miliardo di dollari per il progetto Dojo, come annunciato da Musk agli investitori lo scorso 19 luglio. La separazione da Nvidia permetterebbe anche un maggiore controllo sui dati, dopo la fuga di dati dei mesi scorsi. Dojo utilizzerà il chip D1 e una nuova piattaforma di autoapprendimento che grazie all'intelligenza artificiale permetterà di raggiungere risultati impensabili fino ad oggi. Come annunciato da Musk, potrebbe arrivare a 100ekaFLOPS entro la fine del '24.