Tesla ancora regina nel 2023. Ma è sorpasso BYD nel quarto trimestre

Oggi il titolo è rimasto in territorio negativo per larga parte della seduta.

Gli ostacoli da superare

Negli Stati Uniti non sono mancati ostacoli di rilievo: a metà dicembre, Tesla ha dovuto “richiamare” quasi tutti i suoi 2 milioni di veicoli in circolazione negli Stati Uniti per rendere più sicuro il software di guida assistita. Musk insiste nel ritenere che la guida autonoma possa un giorno rappresentare la maggior parte del valore di Tesla. E anche questo contribuisce a sostenere il brand texano sui mercati finanziari. Inoltre l’Amministrazione Biden ha appena reso pubblico l’elenco dei modelli che rientrano nei criteri per usufruire dei crediti d’imposta fino a 7.500 dollari a vettura. Un sistema studiato per obbligare le case che producono negli Usa a non utilizzare componenti provenienti, in particolare, dalla Cina, a cominciare dai minerali contenuti nelle batterie. Il numero di modelli ammissibili è stato più che dimezzato e fra le Tesla più vendute si è salvata la Model Y, ma non la Model 3 a trazione posteriore e long range. Fuori dalla lista anche il nuovo pick up Cybertruck. I modelli esclusi possono rientrare nella lista se si adeguano alle nuove regole.

E mentre proprio la Model Y resta leader di vendite a livello globale, Europa inclusa, i Cybertruck, secondo Musk, saranno una piccola percentuale dei veicoli che Tesla produrrà nel 2024. Secondo Tom Narayan, analista di RBC Capital Markets, il Cybertruck rappresenterà il 3% dei volumi di Tesla nel 2024, e sarà più che altro un prodotto «di richiamo», che potrebbe attirare i consumatori verso il marchio.

Lo sciopero non ferma le vendite in Scandinavia

Intanto buone notizie dalla Scandinavia, nonostante l’agitazione sindacale in atto da settimane per ottenere contratti con maggiori tutele per i dipendenti svedesi. Le nuove immatricolazioni di Tesla in Svezia sono aumentate in dicembre rispetto all’anno precedente e la quota di mercato è cresciuta dal 4,6% al 6,1 per cento. I dati dell’associazione svedese dell’industria automobilistica Mobility Sweden mostrano che a dicembre sono state immatricolate 1.789 nuove Tesla, rispetto alle 1.645 dello stesso mese del 2022.

Conferma in Norvegia, dove Tesla è numero uno per il terzo anno consecutivo. La quota di mercato complessiva della casa texana è salita al 20% (dal 12,2% del 2022) in un mercato che conta meno di 200mila immatricolazioni ma il 90% di auto a batteria.