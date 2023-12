Maxi richiamo Tesla: tutte le auto in circolazione negli Usa. Autopilot sotto inchiesta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Giornata nera per Tesla. La casa produttrice di auto elettriche guidata da Elon Musk deve “richiamare” poco più di due milioni (2,03) di veicoli negli Stati Uniti, praticamente quasi tutti quelli venduti dal 2015 (che sono 2milioni e 113 mila), per apportare correttivi all’Autopilot. Inoltre le Model 3 a trazione posteriore e Long Range perderanno il credito d’imposta federale fino a 7.500 dollari a partire dal 31 dicembre, in base alle nuove linee guida previste dall’Inflation reduction Act (Ira), la legge degli Stati Uniti che finanzia con centinaia di miliardi di dollari la transizione ecologica. Nel premercato il titolo è stato in calo di quasi 3 punti percentuali.

Ma torniamo al “richiamo” monstre, per il quale Tesla dovrà operare con aggiornamenti a distanza (Ota, over-the-air). La National Highway Traffic Safety Administration (Nhtsa), ovvero l’agenzia federale dipendente dal Dipartimento dei Trasporti, che stabilisce gli standard di sicurezza, ha indagato per oltre due anni per verificare se i veicoli Tesla siano in grado di non indurre in errore i conducenti quando utilizzano il sistema di assistenza alla guida, che, ricordiamolo, è un livello 2 secondo la tabella SAE dei livelli di automazione e non consente che l’auto faccia da sé, come il nome Autopilot potrebbe lasciare intendere.

Lo stesso segretario ai Trasport, Pete Buttigieg, mesi fa aveva sollevato dubbi su questo punto, soprattutto dopo che Nhtsa si è mossa, nell’agosto 2021, dopo aver individuato più di una dozzina di incidenti in cui i veicoli Tesla si erano scontrati con veicoli fermi. Per non dire delle indagini speciali su sinistri con vittime: se ne contano più di tre dozzine in cui si sospetta la responsabilità dell’Autopilot, con 23 decessi.

Tesla ha ammesso che i controlli del software Autopilot «potrebbero non essere sufficienti a prevenire un uso improprio da parte del conducente».

L’amministratrice ad interim del Nhtsa, Ann Carlson, aveva dichiarato a Reuters all’inizio di quest’anno che è «davvero importante che i sistemi di monitoraggio dei conducenti tengano conto del fatto che gli esseri umani si fidano troppo della tecnologia».