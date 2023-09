Tesla e Lg puntano sull’India per auto, batterie e accumulo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Non solo auto elettriche (e batterie), ma anche energia da accumulare per la fragile rete indiana. Tesla, nonostante le sirene turche tentino di attrarla alla corte del sultano Erdogan per una nuova fabbrica di automobili, guarda con interesse allo sviluppo di piani di espansione nel subcontinente. L’India, pur con tutte le sue contraddizioni, è ormai, da aprile, il primo Paese al mondo per popolazione dopo il sorpasso sulla Cina, ed è il quinto al mondo per Pil. Ma ha l’ambizione, dichiarata dal...