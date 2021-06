Tesla, ecco la Model S Plaid. È la più veloce di sempre

3' di lettura

Tesla mi: un doppio annuncio a pochi giorni distanza che ha fatto molto discutere.

Prima il brand di Elon Musk ha deciso di cancellare la Plaid + annunciata come la berlina elettrica dei record, sia in fatto di autonomia che doveva essere pari a 837 km e poi come quella che avrebbe dovuto disporre a bordo delle nuove batteria 4680.

Poi sempre Musk forse per i ritardi nella produzione in particolare degli accumulatori ha deciso di cancellare il modello sostenendo che non se ne sentiva più bisogno in quanto la Plaid più normale presentata come se non fosse successo nulla era più che sufficiente.

Dati tecnici di tutto rispetto per la Plaid

In effetti i dati tecnici della nuova Model S sia pure non da record sono impressionanti secondo quanto annunciato nei mesi scorsi: 320 kmh di velocità massima, 1.020 cv e 628 km d’autonomia dichiarata, 300 dei quali rigenerabili in soli 15 minuti sfruttando i nuovi Supercharger. i volumi produttivi iniziali sono di 700 unità alla settimana, ma già nel prossimo trimestre alla Tesla pensano che si potrà arrivare a produrre fino a mille vetture ogni sette giorni. Infine un elemento non da poco, per il mercato italiano la Tesla Model S Plaid sarà proposta ad un prezzo di listino base di 130.970 euro chiavi in mano.

Come cambia l’estetica della nuova Model S

L’introduzione della Plaid è servita per portare al debutto anche diverse novità a livello estetico. I designer del band californiano hanno infatti sviluppato numerose modifiche agli esterni e riprogettato completamente gli interni. Un restyling assolutamente necessario perché Model S si avvia verso il decimo anno di vita.