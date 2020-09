Tesla, esclusa dall’S&P 500, crolla a Wall Street. Ecco cosa è successo Dubbi sulla volatilità del titolo e la qualità degli utili potrebbero aver frenato l’ingresso nel grande indice del colosso dell’auto hi-tech di Marco Valsania

(Afp)

Dubbi sulla volatilità del titolo e la qualità degli utili potrebbero aver frenato l’ingresso nel grande indice del colosso dell’auto hi-tech

3' di lettura

Una delusione cocente per Tesla. Niente ingresso, almeno per il momento, nell'indice Standard & Poor's 500. Il gruppo di Elon Musk, re della market cap tra le case automobilistiche grazie al successo delle sue vetture elettriche, ha bruciato martedì fino a quasi il 20% apertura delle contrattazioni, per rimanere in ribasso attorno al 15% nel corso della seduta mandando in fumo decine di miliardi di valore di Borsa. Una brusca frenata per un titolo che, nonostante recenti ribassi assieme all'intero...