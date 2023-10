Tesla, la frenata della domanda costa 145 miliardi di capitalizzazione di Borsa

Ascolta la versione audio dell'articolo

la frenata della domanda di auto elettriche costa a Tesla 145 miliardi di capitalizzazione al Nasdaq. Il calo è partito a inizio del mese di ottobre quando il colosso di Elon Musk ha rivisto al ribasso le aspettative sugli ordini. Un effetto che si è combinato con il rilazo dei costi di produzione e il taglio dei prezzi deciso da tesla che ha portato a una contrazione dei ricavi. Il bilancio di un mese di vendite è arrivato così a pesare per una riduzione della capitalizzazione di mercato di quasi un quinto in due settimane.

La sentenza Usa

Ad alleviare le sofferenze del gruppo Usa una sentenza sulle sicurezza dei suoi prodotti: Tesla ha convinto la giuria che la sua tecnologia di guida autonoma Autopilot non è responsabile dell’incidente di quattro anni fa in California, nel quale rimase uccisa una persona e altre due restarono seriamente ferite. La giuria della California ha dato ragione a Elon Musk, al quale i due passeggeri dell’auto sopravvissuti avevano chiesto 400 milioni di dollari in danni.