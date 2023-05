Tesla, una fuga di dati in Germania mette sotto accusa la guida assistita

Ma per le vendite crescita esponenziale

In Borsa lo scorso anno il titolo ha perso il 65% dai massimi di fine 2021 essenzialmente per l’assalto di Musk a Twitter. Nel 2023 è in positivo del 77%, a dispetto dell’annuncio di Musk di sacrificare i margini per spingere sui volumi. Tesla vale tuttora meno della metà del top storico a 1,2 trilioni di dollari ma i 600 miliardi attuali sono pur sempre dieci volte i 69 miliardi del Gruppo Volkswagen e 5 volte la capitalizzazione di Porsche. Quanto alle vendite l’andamento storico mostra una crescita esponenziale. Model Y è stata la numero uno mondiale nel primo trimestre 2023, prima auto a batteria di sempre. Ancora nel primo trimestre è stato toccato il record a quota 423mila (+36% anno su anno) anche se l’incremento sui mesi precedenti è stato solo del 4% , con un eccesso di produzione. Nonostante la rivoluzione dei tagli ai listini, che pure hanno spinto Model Y al vertice.

«In Tesla - prosegue Di Loreto - non considerano il mercato dell'auto come lo hanno sempre considerato gli altri. Guardano al prodotto come un qualcosa che ha una sua evoluzione di costo e di prezzo a prescindere dalla dinamica della domanda. Non si può dire, però, che questa strategia non fosse attesa. Durante l'ultimo Investor Day è stato ampiamente esposto come nei prossimi anni i costi saranno tagliati del 50% lavorando su tutte le componenti, dal powertrain alla batteria fino alle materie prime».

«I concorrenti sono follower»

Quindi, cadute sull’Autopilot a parte, ancora un passo avanti? «Tesla - conclude Di Loreto - è stata la prima a fare accordi per assicurarsi forniture dirette dalle miniere di litio e non solo. Tutti i concorrenti sono dei follower. Tanto che le novità forti sul prodotto auto elettrica sono il focus sul software e sul ripensare la value chain in un modo diverso. Ovvero fare tutto ciò che serve a produrre e vendere un servizio auto, dal procurarsi le materie prime agli abbonamenti per le colonnine. La novità? Anche il modello Tesla comincia a confrontarsi con la complessità, dalla produzione all’assistenza».

