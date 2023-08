Tesla, la Gigafactory di Shanghai riesce a costruire un'auto ogni 40 secondi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La Gigafactory Shanghai di Tesla può produrre una Model 3 o una Model Y ogni 40 secondi. Un dato che conferma l’efficienza della fabbrica di produzione nel primo mercato automobilistico al mondo. La notevole velocità di produzione supera persino quella di Ford che all’inizio del 2023 ha dichiarato che l’impianto di Dearborn nel Michigan, può produrre un F-150 ogni 49 secondi.

La fabbrica in Cina ha funzionato quasi alla sua massima capacità

Il record produttivo si spiega anche con le dozzine di bracci robotici al lavoro in simultanea in ogni stazione in grado così di migliorarne l’efficienza. Tesla ha dichiarato che nel primo e nel secondo trimestre del 2023 la fabbrica di Shanghai ha funzionato quasi alla massima capacità. Tanto che il brand non sente il bisogno di aumentare ulteriormente la sua produzione in Cina.

Loading...

Vendute quasi mezzo milione di vetture prodotte in Cina nel semestre

L’impianto ha una capacità annua di un milione di veicoli e secondo Tesla ha già venduto quasi mezzo milione di auto elettrici made in Cina nel primo semestre del 2023. L’impianto è anche un hub dedicato alle esportazioni in particolare a mercati come Thailandia e Canada. Lo è stata anche per l'Europa fino a quando non è stato avviato l'impianto in Germania vicino a Berlino.

L’efficienza dell’impianto garantita dalla riduzione dei componenti

Tesla afferma che l’ottimizzazione dei costi è la chiave del suo successo e ha annunciato una sempre maggiore disponibilità di soluzioni realizzate dagli addetti alla linee produttive. A cui si aggiungono la semplificazione della produzione e la riduzione del numero di componenti in una vettura con l'obiettivo di ridurre i costi. Una procedura adottata anche da altri costruttori d'auto.

A luglio dismessi dei lavoratori sostituiti da soluzioni automatizzate

La fabbrica Tesla di Shanghai dispone all'interno di 16 ristoranti per i lavoratori che possono ordinare cibo utilizzando una app. A luglio, inoltre, sono stati dismessi dei lavoratori addetti alla linea di produzione della batterie perché sostituiti da apparecchiature automatizzate. Tesla ha, però, offerto loro di passare ad altre aree come stampaggio, verniciatura o assemblaggio.