Tesla, utile +20% e ricavi in crescita con record di vendite. Giù il margine lordo

Tesla ha dichiarato che il suo margine lordo è diminuito nel secondo trimestre rispetto ai tre mesi precedenti, riducendo gli sforzi del produttore di veicoli elettrici per aumentare le vendite attraverso la riduzione dei prezzi. La società mercoledì ha registrato un margine lordo del 18,2% per il periodo aprile-giugno, rispetto al 19,3% del primo trimestre.

I prezzi più bassi, insieme alle agevolazioni fiscali del governo per gli acquirenti di veicoli elettrici negli Stati Uniti e altrove, hanno portato le consegne di Tesla a un record di 466.000 veicoli nel periodo aprile-luglio a livello globale, ma hanno intaccato la redditività dell’azienda i cui margini sono stati a lungo l’invidia di l’industria automobilistica.

La creatura di Elon Musk archivia il secondo trimestre con un utile in aumento del 20% e i ricavi in crescita del 47% a 24,97 miliardi di dollari. “Siamo concentrati nella riduzione dei costi, nello sviluppo di nuovi prodotti che favoriranno la futura crescita e nel generare free cash flow. Le sfide legate a questo periodo incerto non sono finite, ma riteniamo di avere gli ingredienti giusti per il successo di lungo termine”, afferma Tesla.

Su base rettificata, Tesla ha guadagnato 91 centesimi per azione. Gli analisti si aspettavano un utile di 82 centesimi per azione, secondo i dati di Refinitiv IBES. Non è stato subito chiaro se i numeri fossero comparabili. La società ha registrato un fatturato nel periodo aprile-giugno di 24,93 miliardi di dollari, rispetto alle stime di 24,48 miliardi di dollari, secondo i dati Refinitiv.