Tesla, la grande sfida dei costi non convince Wall Street. Ecco perché

Giusto il 1 °marzo, giorno di un molto atteso Investor Day, Tesla ha tagliato il traguardo dei 4 milioni di auto a batteria consegnate in tutto il mondo. Conferma di un successo che ha visto la creatura del miliardario Elon Musk, ceo dal 2008, trasformarsi in pochi anni nel produttore automobilistico più capitalizzato al mondo. Davanti a tutti i colossi “legacy”del settore e a dispetto di volumi fino a 6 volte inferiori. Anche per questo da Tesla il mercato pretende. È stato un Investor Day piuttosto...