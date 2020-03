Tesla ha prodotto la milionesima auto: è una Model Y Un risultato di rilievo che si somma ai buoni risultati del 2019 confermati da quelli dei primi mesi 2020, grazie al successo ottenuto della berlina Model 3 di Corrado Canali

1' di lettura

Tesla raggiunge un tragurado importante. La casa californiana, fondata 17 ammi fa, ha infatti prodotto la milionesima vettura della sua storia (per fare un paragone Toyota e Vw producono oltre 10 milini di automobili ogni anno). Si tratta fra l'altro si tratta di una Model Y che è la versione “a ruote alte” della Model 3, una berlina che è il modello che ha consentito a Tesla di chiudere il 2019 con vendite record e di iniziare bene il 2020.

Annuncio social

Il record di produzione è stato ha annunciato via twitter il ceo del brand californiano Elon Musk. Un traguardo importante che si somma ai buoni risultati del 2019 confermati da quelli dei primi mesi 2020, grazie al successo ottenuto della berlina Model 3.

Al traguardo della milionesima vettura prodotta ha contribuito anche la fabbrica Tesla di Shanghai in Cina che punta quest'anno a raggiungere un livello di produzione pari a 150.000 unità di gran lunga superiore alle più rosee aspettative. In attesa, poi, che la fabbrica in Euopa del brand a Berlino sia operativa a partire dal 2021. Prossimo traguardo da centrare per Tesla le 500.000 unità prodotte entro la fine di quest'anno.