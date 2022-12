Tesla ha toccato il fondo? La pecora nera dell’S&P 500 cerca il riscatto

Il calo delle vendite in Cina

Come altre case automobilistiche, anche Tesla ha dovuto affrontare un calo della domanda sul mercato automobilistico del Dragone, il più grande del mondo e il più competitivo per quanto riguarda i modelli elettrici, con oltre 20 milioni di veicoli venduti all’anno. All’inizio di dicembre Tesla, per incentivare gli acquisti, ha ridotto i prezzi delle Model 3 e Model Y fino al 9% in Cina, oltre a concedere un sussidio per i costi assicurativi.

Brokerage China Merchants Bank International (CMBI) ha dichiarato in un rapporto pubblicato martedì che le vendite al dettaglio medie giornaliere di Tesla in Cina dall’inizio di dicembre fino a Natale sono diminuite del 28% rispetto all’anno precedente. La casa di Austin, Texas ha registrato 36.533 vendite al dettaglio in Cina dal primo al 25 dicembre, mentre le vendite a livello di settore sono aumentate di quasi il 15%. Addirittura le vendite giornaliere medie per BYD, la principale rivale di Tesla, e che detiene un terzo della quota di mercato delle Nev (ibride e a batteria), sono aumentati del 93% nello stesso periodo.