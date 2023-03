Tesla, la Model 2 di Musk da 25mila $ non c’è ma arriva il piano taglia-costi

Bocche cucite, come accennato, sull’attesa piccolina Model 2, se non che verrà prodotta oltre che in Cina come si era ipotizzato anche in una nuova Gigafactory che verrà presto inaugurata in Messico. Il eco Elon Musk, infatti, non ha voluto svelare le tempistiche di lancio, affermando che prossimamente si terrà un evento incentrato sui nuovi prodotti. Qualche dettaglio in più è stato invece fornito sulla nuova piattaforma che farà da base delle future elettriche del marchio americano e dunque anche della nuova 2 e forse della Model 3 restyling non menzionata, ma che dovrebbe debuttare a breve. Intanto Tesla ha festeggiato la 4 milionesima vettura prodotta

Le cose più interessanti e concrete, visto che Tesla è una casa automobilistica e non una società di consulenza specializzata su economia circolare e energia, sono state inerenti ai sistemi della fabbrica del futuro. Infatti, gli ingegneri di Tesla, intervenuti sul palco, hanno spiegato come i nuovi processi produttivi e le tecnologie di assemblaggio che Tesla ha messo a punto taglieranno della metà i costi di produzione.

E in effetti da quanto hanno fatto vedere, grazie all'impiego della giga presse, Tesla sarà in grado di assemblare veicoli con meno pezzi (e più grandi), meno fasi di verniciatura e con una semplificazione del marriage tra scocca, interni e powertain grazie anche alla batteria che è la base del telaio. E poi Tesla ha illustrato tecniche e strategia su software e microchip, dove si evidenziava un approccio diverso, più snello ed efficiente, rispetto a quello delle case tradizionali che devono gestire una supply chain lunga e complessa. .



La nuova piattaforma avrà un costo attorno 1.000 euro

La nuova drive unit come l'hanno ribattezzata in Tesla avrà un costo attorno ai 1.000 euro, ma non utilizzerà terre rare e richiederà per la sua realizzazione il 75% in meno di carburo di silicio. Inoltre il nuovo motore in arrivo sarà a magneti permanenti, la cui produzione non si baserà più su terre rare, come accade per l’attuale. L'elettronica di potenza, inoltre, verrà semplificata per essere molto più economica e i controller del powertrain verranno progettati dal marchio.Inoltre, grazie a miglioramenti nella progettazione del powertrain, la casa ritiene di essere in grado di ridurre in futuro il consumo di carburo di silicio (SiC) per veicolo

