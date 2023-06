Tesla, l’accordo sui supercharger anche con Gm scuote la Borsa

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Tesla cresce a Wall Street di oltre il 5% a 246 dollari, nuovo massimo dell’anno, dopo l’annuncio di un accordo con il gruppo General Motors per la fornitura di una rete Tesla Supercharger per i veicoli elettrici di GM, che pure è salita al +6,5% per poi ridimensionarsi decisamente. Quella della casa guidata da Elon Musk è una tecnologia proprietaria di ricarica rapida a corrente continua da 480 volt per veicoli elettrici.

A partire dal 2024, i clienti GM avranno accesso alla rete Tesla Supercharger, con un requisito iniziale di utilizzo di un adattatore Ccs. Entro il 2025, invece GM prevede che i suoi veicoli elettrici siano dotati di un ingresso Nac, che consentirà l’accesso diretto ai Tesla Supercharger. La notizia arriva due settimane dopo un medesimo accordo per consentire l’accesso dei veicoli Ford alla rete di ricarica di Tesla. I due accordi sulla rete negli Stati Uniti potrebbero fruttare all’azienda texana profitti per 3 miliardi di dollari entro il 2030. Di sicuro si tratta di una importante e simbolica vittoria, indicativa di come il settore dell’auto tradizionale abbia dovuto scendere a patti con l’alfiere della mobilità elettrica.

Loading...

La notizia è stata come un terremoto per gli altri gestori di stazioni di ricarica per auto elettriche. EVgo è scesa fino al 17%, peggior seduta in quasi un mese. ChargePoint Holdings ha perso fino al 14% e Blink Charging è scesa fino al 10%, la peggiore performance intraday da febbraio. Beam Global, che progetta sistemi di energia pulita per la ricarica dei veicoli elettrici, è scesa fino al 5,3%.



Reazione giustificata? Non tutti lo credono, a Wall Street. «Pensiamo che la notizia sia esagerata, anche se riconosciamo che la mette in discussione ciò che GM sta pianificando a lungo termine con EVgo, uno dei suoi principali partner di ricarica», ha scritto in una nota l’analista di JPMorgan Bill Peterson.