Batterie, Tesla verso l’addio al cobalto con l’aiuto della Cina

Il prezzo del cobalto era più che raddoppiato tra il 2016 e il 2018 a causa di speculazioni e sul timore di carenze, che per ora tuttavia non si sono manifestate. In seguito il prezzo è crollato, addirittura con ribassi a doppia cifra percentuale l’anno scorso, ma si teme possa tornare a correre con una maggiore diffusione dei veicoli elettrici.

Una delle fonti Reuters sostiene che le nuove batterie cinesi di Tesla costerebbero almeno il 10% di quelle impiegate dai concorrenti, anche se ci vorranno degli accorgimenti tecnici per aumentarne la densità e la sicurezza. Per risolvere i problemi CATL si sarebbe orientata verso la cosiddetta tecnologia “cell-to-pack”.

Il cobalto è anche sotto accusa per motivi etici, in particolare per lo sfruttamento dei minatori – spesso bambini – nel Congo, da cui proviene oltre il 60% delle forniture globali. Proprio Tesla, insieme ad Apple, Microsoft, Alphabet e Dell, di recente è stata denunciata da una ong negli Stati Uniti con l’accusa di avere consapevolmente impiegato cobalto insanguinato.

