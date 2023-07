Tesla licenzia nella sua fabbrica in Cina (ma continua negli sconti sui prezzi)

Dall’inizio dell’anno, quando ha scatenato una guerra dei prezzi nel mercato cinese dei veicoli elettrici, Tesla ha ridotto del 14% il prezzo base della berlina Model 3 in Cina e del 10% per la Model Y, il suo best seller globale.

Le azioni di Tesla sono comunque aumentate di quasi il 70% dall’inizio di maggio, poiché gli investitori hanno reagito alle indicazioni che i suoi tagli di prezzo globali e gli incentivi del governo degli Stati Uniti stavano aumentando le vendite e hanno scommesso che il produttore di veicoli elettrici sarebbe stato in grado di stabilizzare il suo margine di profitto nel tempo. Mentre le riduzioni di prezzo di Tesla e dei rivali hanno aumentato le vendite all’inizio di quest’anno in Cina, questi guadagni hanno iniziato a rallentare negli ultimi mesi, spingendo le autorità locali a lanciare maggiori incentivi per gli acquirenti, comprese le agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli elettrici.

Loading...