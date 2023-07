Tesla, i margini deludono. Musk apre il software di guida ai concorrenti

Oltre a dover probabilmente cedere ulteriormente sui prezzi, Tesla sta investendo denaro in nuovi modelli, incluso il Cybertruck, presentato ma in ritardo sulla tabella di marcia: il primo esemplare è stato completato, le consegne dovrebbero iniziare entro l'anno, ma il pickup non sarà disponibile nei volumi sufficienti fino all’anno prossimo. E poi c'è Dojo, il supercomputer su cui Musk prevede di spendere almeno 1 miliardo di dollari entro la fine dell’anno prossimo.

La sfida del Cybertruck

Secondo Lucas, «Tesla ha segnalato continui progressi nei test per il suo Cybertruck, e l’azienda rimane sulla buona strada per iniziare la produzione quest’anno. A nostro avviso, l’imminente lancio del Cybertruck, unito ai miglioramenti dei prodotti e ai recenti tagli dei prezzi degli altri modelli, dovrebbe aiutare Tesla a rimanere competitiva in un panorama di veicoli elettrici sempre più concorrenziale».

A complicare le sfide del produttore di Austin, Texas è l’aumento delle scorte. L’azienda ha dichiarato di avere ora 16 giorni di forniture globali, rispetto ai 15 dello scorso trimestre e ai soli quattro di un anno fa. Le scorte continuano a crescere nonostante sconti significativi sui modelli di punta di Tesla e vantaggi come la ricarica gratuita offerta ai consumatori. Infine, sebbene Tesla sia ancora sulla buona strada per produrre circa 1,8 milioni di veicoli nel 2023, la produzione diminuirà in questo trimestre a causa di una messa a punto degli impianti.

