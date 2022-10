Tesla ai minimi dell’anno, pesa il caso Twitter. Ma il retail non molla

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Tesla affonda, fino ai minimi dell’anno per poi ritracciare ma sempre in profondo rosso. Molto più del rosso dei principali titoli quotati al Nasdaq, come Apple e Alphabet, ma anche molto più delle concorrenti dirette negli Stati Uniti, Gm e Ford (che anzi, viaggia in territorio positivo). La casa numero uno per capitalizzazione del ranking mondiale dell’automotive (ma la market cap nelle ultime 52 settimane si è decisamente allontanata dal trilione di dollari, lasciando per strada il 43% del valore...