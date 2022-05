Tesla Model 2 in arrivo? Elon Musk apre ad un modello più piccolo di Model 3

I punti chiave Baby Tesla

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

La Tesla Model 2 potrebbe arrivare nei prossimi anni. È stato lo stesso Elon Musk a confermare la notizia sulla possibilità della produzione di un modello più compatto della Model 3. La dichiarazione è arrivata in occasione dell'evento “Future of the Car”, organizzato dal Financial Times, dove l'amministratore delegato di Tesla ha fatto luce su diversi aspetti.

Baby Tesla

Per ora non si hanno maggiori informazioni sul modello compatto di Tesla, se non che potrebbe seguire il corso stilistico dei marchi attualmente in produzione. Quello che è certo è invece la volontà di Musk accelerare la crescita di Tesla, con l'aspirazione di arrivare a 20 milioni di consegne entro il 2030, e la necessità di trovare soluzioni a problematiche come la carenza di materie prime come il nickel. Tra gli obiettivi a breve termine l'ampiamento del sito di Shanghai e la produzione dei modelli Cybertruck, Semi e Roadster.