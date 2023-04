Tesla Model 2, baby elettrica da 4 milioni di esemplari all'anno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il debutto della Tesla Model 2 si avvicina, almeno secondo i rumors arrivati dal sito cinese 36Kr e rimbalzati su tutti i media mondiali. Nonostante il “no comment” di Tesla, non solo il marchio di proprietà di Elon Musk sarebbe al lavoro sulla Model 2 ma soprattutto starebbe realizzando una catena produttiva in grado di costruire 4 milioni di esemplari all’anno. Prima vera auto elettrica economica prodotta da Tesla, la Model 2 dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di listino a partire da meno di 25.000 euro.

Tesla Model 2 crossover

Restando nel campo delle ipotesi, la Tesla Model 2 sarà molto probabilmente un crossover elettrico compatto. Pronta ad essere costruita negli stabilimenti di Tesla negli Stati Uniti, Germania e Cina, la Model 2 verrà assemblata anche nel nuovo impianto in Messico pronto entro il 2025. Come sottolineato più volte dallo stesso Elon Musk, Tesla è al lavoro per realizzare modelli sempre più efficienti e al tempo stesso più economici grazie all’utilizzo della piattaforma Gen 3 e per la presenza delle nuove batterie dalla maggiore autonomia e dal prezzo ridotto.

Tesla Model 2 vs Volkswagen ID.2

Nonostante si dovranno aspettare almeno due anni per vederle su strada, la Tesla Model 2 sembra avere come maggiore concorrente la futura Volkswagen ID.2. Se ad oggi questa sembra la sfida più impegnativa per i due modelli, la realtà nel 2025 potrebbe cambiare radicalmente. Il motivo sarà legato all’arrivo, molto probabile, di un lungo elenco di modelli elettrici cinesi dal prezzo decisamente competitivo.