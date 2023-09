Tesla Model 3 con 11.943 unità vendute + 307%

Dopo sette anni di presenza sul mercato con l’introduzione di novità estetiche e tecnologiche e un miglioramento dell’autonomia. La vettura è già ordinabile in Italia con consegne stimate da novembre e un prezzo di partenza di 42.490 euro. Le modifiche estetiche hanno interessato il frontale, ora più basso e affilato. Cambia anche la forma dei fari anteriori e dei fanali posteriori che sono più affilati. Tutto questo si traduce in una maggiore autonomia. A migliorare la percorrenza è anche il disegno dei nuovi cerchi in lega, i 18 pollici sono di serie, i 19 pollici costano 1.700 euro. Tanti gli aggiornamenti degli interni, la cui novità principale è il touchscreen di 8 pollici a disposizione dei passeggeri dietro che consente di controllare il clima e il sistema multimediale. Tutte le funzioni sono controllabili dal pannello touch frontale da 15,4 pollici. L’autonomia stimata della nuova Model 3 a trazione posteriore passa da 491 a 513 km coi cerchi da 19 pollici, mentre coi cerchi da 18 pollici si passa da 510 a 554 km. Migliorano anche le prestazioni della Long Range con un’autonomia passa da 602 a 629 km coi cerchi da 19 pollici e da 626 a 678 km coi cerchi da 18 pollici. Le prestazioni sono le stesse: 0-100 in 6,1 per la RWD e 4,4 per la Long Range. La velocità è limitata a 201 kmh per le due versioni.

