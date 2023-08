Tesla Model 3 Highland: ecco il restyling della berlina elettrica dell'azienda di Elon Musk

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Tesla Model 3 si prepara al più importante aggiornamento della sua carriera. La berlina elettrica prodotta dall'azienda di Elon Musk sta terminando gli ultimi collaudi in attesa del debutto, in arrivo a breve con vendite attese entro la fine dell'anno e l'inizio del 2024. Identificata dal nome di progetto Highland , la nuova Tesla Model 3 si aggiornerà profondamente nell'estetica e naturalmente anche nelle caratteristiche tecniche a partire da una maggiore efficienza. La novità principale arriverà dal processo produttivo, in grado di abbattere notevolmente costi e tempi grazie all'utilizzo del “mega casting”. Tradotto? Si stampano intere aree della vettura, con una pressofusione di grandi parti strutturali in alluminio che vanno a sostituire un assemblaggio fatto saldando decine di componenti.

Nuova Tesla Model 3

Come sottolineato dalla prima foto del frontale aggiornato, la nuova Tesla Model 3 monterà inediti proiettori all'anteriore e anche il posteriore cambierà in maniera sostanziale: potrebbe arrivare una nuova luce a led a tutta larghezza. Una firma luminosa che riporterà la mente ai modelli Polestar ma dallo stile rovesciato.

Tesla Model restyling

Novità anche sul fronte dell'efficienza e delle potenze disponibili sulla futura Tesla Model 3 restyling. La tre volumi a zero emissioni potrebbe arrivare a scaricare a terra circa 500 cavalli, con la trazione integrale disponibile sulle versioni più potenti. Aggiornamenti anche sui dispositivi di guida autonoma, probabilmente pronti al terzo livello della tabella Sae (da 0 a 5, e sulle autonomie disponibili.