Tesla Model 3 con 24.512 unità

La Model 3 è la più piccola e meno costosa fra i modelli prodotti dal costruttore californiano. Si tratta di una grintosa berlina a quattro porte, dalle linee aerodinamiche: il tetto in cristallo forma un arco perfetto e nel frontale non c’è alcuna mascherina. Abbastanza spaziosa per le persone a bordo: dietro, il pavimento è piatto e il divano ampio. La Model 3 consente di caricare anche parecchi bagagli, nell’ampio vano posteriore e nel più piccolo, ma comunque utile, bagagliaio anteriore. Gli interni, ben realizzati, sono semplici ma curati con sedili in pelle nera di serie e una zona anteriore dove ci si trova di fronte al volante, al display centrale di 15 pollici per l’impianto multimediale. Lo schermo funziona e ci sono aggiornamenti on-line. L’auto a trazione integrale ha due motori elettrici con prestazioni elevate specie la Performance da 462 cv. I dati di vendita vanno però considerati alla luce del fatto che la vettura viene consegnata con lotti di due o tre mesi.

