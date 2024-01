Tesla Model 3 con 7.385 unità vendute

La Model 3 è una grintosa berlina a quattro porte, dalle linee affusolate e aerodinamiche: il tetto in cristallo forma un arco e nel frontale non c’è alcuna mascherina. La Model 3 consente di caricare tanti nel vano posteriore e nello spazio anteriore. Gli interni sono all’insegna della semplicità e al centro della concolle si trova il display di 15,4 pollici per l’impianto multimediale, per il cruscotto e per gestire le funzionalità dell’auto, inclusi i retrovisori. Con l’aggiornamento di fine 2023, i comandi delle frecce sono nelle razze del volante e il selettore della direzione di marcia è nel display. La base ha un motore e la trazione dietro, la Long Range ha due motori e la trazione 4x4 e la maggiore autonomia, mentre la versione Performance è quella più sportiva.

3/12 5/12 Menu