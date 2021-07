Tesla Model 3, 8.762 unità vendute a maggio

E' la più piccola e meno costosa fra le auto prodotte dal costruttore californiano. Si tratta di una grintosa berlina a quattro porte, dalle linee affusolate e aerodinamiche: il tetto in cristallo forma un arco perfetto e nel frontale non c’è alcuna mascherina. La Model 3 è abbastanza spaziosa: dietro, il pavimento è piatto e il divano ampio e consente dicaricare anche parecchi bagagli, nell’ampio vano posteriore e nel più piccolo, ma utile, baule anteriore. Gli interni, ben realizzati, sono all'insegna della semplicità, con sedili in pelle di serie e una zona anteriore dove ci si trova di fronte al volante, al display centrale di 15 pollici per l’impianto multimediale, per il cruscotto e per gestire praticamente tutte le funzionalità dell’auto. Lo schermo funziona e ci sono frequenti aggiornamenti on-line. L’auto dispone di trazione integrale, grazie ai due motori elettrici, uno anteriore e uno posteriore che garantiscono prestazioni molto elevate in particolare nella versione Performance, da 462 cv. Le batterie sono sotto il pianale e garantiscono un’autonomia davveo notevole; la ricarica delle batterie, da 75 kWh, può avvenire anche negli appositi Supercharger dove in 30 minuti si ricarica energia per percorrere fino 270 km.

