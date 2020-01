Tesla Model 3

Model 3 è un'auto elettrica più piccola, semplice e dal prezzo accessibile rispetto alla “sorella” Model S. Rispetto alla quale offre un'autonomia ridotta variabile a seconda dell'uso e del livello di carica della batteria e prestazioni inferiori. Con dimensioni minori rispetto alla Model S, dispone anche di un vano bagagli più piccolo (542 litri tra il vano anteriore e quello posteriore), con portellone ad apertura manuale anziché elettrica. Model 3 è più essenziale anche negli interni: la plancia dispone di un solo display touch centrale da 15” che include navigatore, radio FM con funzione di ricezione via Internet e on-demand e comandi vocali. La connettività è garantita dall'accesso alla rete tramite Wi-Fi e connessione cellulare. I sistemi di sicurezza prevedono di serie la frenata d'emergenza automatica e anticollisione, otto airbag e il controllo elettronico di stabilità e trazione. L'unica versione sotto i 50 mila è la Tesla Model 3 Standard Range Plus. Si tratta di una Berlina 4 porte 5 posti della Tesla lunga 469 cm, larga 209 cm, alta 144 cm a 542 litri. Nella versione Standard Range Plus costa 48.500 € con motore a elettrica capace di erogare una potenza massima di 100 kW/136 CV . La trazione è posteriore. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 5,6 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 225 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.611 kg.

Per scoprire il prezzo clicca sul listino