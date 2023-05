La Tesla Model 3 è la più piccola e meno costosa fra le auto prodotte dal brand californiano. Si tratta di una berlina a quattro porte, dalle linee affusolate e aerodinamiche: il tetto in cristallo forma un arco perfetto e davanti non è prevista alcuna mascherina. La Model 3 è abbastanza spaziosa: dietro, il pavimento è piatto e il divano discretamente ampio. Non il massimo l’accessibilità, ma l'auto consente di caricare anche parecchi bagagli, nell’ampio vano posteriore e c’è il divano che si reclina e nel più piccolo, ma comunque utile, bagagliaio anteriore. Gli interni, ben realizzati, sono in stile minimal con sedili in pelle nera di serie, bianca in optional e una zona anteriore dove ci si trova di fronte al volante, al display centrale di 15” per l’impianto multimediale, per il cruscotto e per gestire praticamente tutte le funzionalità dell’auto, inclusi la manovrabilità dei retrovisori. Non ci sono bocchette del climatizzatore, ma c’è un diffusore dell’aria che si estende molto in larghezza. Lo schermo funziona bene e senza ritardi, oltre esserci dei frequenti aggiornamenti online. L’auto ha la trazione integrale, grazie ai due motori elettrici uno anteriore e uno posteriore che garantiscono prestazioni molto elevate: in particolare nella versione Performance, da 489 cv. Le batterie sono sotto il pianale e assicurano, in base un’autonomia notevole. La ricarica delle batterie da 75 kWh avvene anche nei Supercharger o nelle centraline pubbliche da 120 kW: in 30 minuti si ricarica per 270 km.



