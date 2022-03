Model 3 è il modello entry della gamma Tesla, l’elettrica più piccola e dal prezzo più accessibile rispetto alla “sorella” Model S. Model 3 è disponibile con dual motor a trazione integrale, cerchi Überturbine da 20”, freni Performance e assetto ribassato per il massimo controllo in qualsiasi condizione climatica. Inoltre, lo spoiler in fibra di carbonio aumenta la stabilità alle alte velocità. La trazione integrale Tesla dispone di due motori indipendenti per una maggiore ridondanza, ciascuno con una sola parte mobile per la minima manutenzione e la massima durata. A differenza dei sistemi a trazione integrale tradizionali, controllano digitalmente la coppia sulle ruote anteriori e posteriori per garantire una manovrabilità e un controllo della trazione notevolmente migliori. Si può usare lo smartphone come chiave e accedere a tutti i comandi dal touchscreen da 15” centrale. Il tetto in vetro si estende dalla parte anteriore a quella posteriore donando un senso di ariosità ai passeggeri di ogni sedile. Nel dettaglio la Tesla Model 3 Standard Range Plus è lunga 469 cm, larga 185 cm, alta 144 cm con un bagagliaio da 425 a 542 litri. Nella versione Standard Range Plus costa 48.990 € con trazione elettrica capace di erogare una potenza massima di 239 kW/325 CV ed una coppia massima di 420 Nm . La trazione è posteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 5,6 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 225 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.609 kg.

