Tesla Model 3, debutta il restyling. Ora è più aerodinamica

È uno dei restyling più anticipati e attesi degli ultimi anni. Debutta infatti la nuova serie di tesla Model 3. A 6 anni dal debutto il best seller mondiale (oltre 2 milioni di unità vendute) e cavallo di troia (a batterie) in tutti i mercati del “divino” Elon Musk i ripresenta con molti contenuti tecnici aggiornati uno stile decisamente più gradevole anche se al posteriore, i gruppi ottici, ricordano, le linee e la firma luminosa di modelli concorrenti. Del resto a 6 a anni dal debutto un aggiornamento era fondamentale perché i concorrenti, soprattutto cinesi, ora sono tanti e agguerriti. Le caratteristiche elettro meccaniche dei due modelli a trazione posteriore e o integrale long range non mutano.

L'Aerodinamica è stata migliorata: Le linee della carrozzeria sono più più affilate (e meno tozze) e le superfici sono state rimodellati per migliorare l'efficienza aerodinamica: e questo vuol dire meno rumore e, soprattutto, più autonomia, il rumore del vento e aumentano l’autonomia. Lo stile non è stato stravolto, anzi è quasi identico, al modello precedente. E i lamierati non sono cambiati. Mutan, e tanto, i gruppi ottici anteriori che conferiscono un look più moderno e gradevole e un’espressione anteriore di maggiore impatto.

A bordo, si nota una rivisitazione leggera degli interni, con eliminazione delle leve sul piantpne: ora come le ultime Model S tutto si comanda dai comandi al volanti (minimali) e dal display centrale da 15.4 pollici. Soluzione molto hi-tech che però non finisce di convincere dal punto di vista ergonomico.

Migliorato il sistema audio. È stato progettato direttamente da Tesla ed è dotato di 17 altoparlanti, due subwoofer e due amplificatori per i veicoli Long Range e 9 altoparlanti, un singolo subwoofer e un amplificatore per i veicoli a trazione posteriore. Include il supporto nativo per Spotify, Apple Music e Tidal. I microfoni aggiuntivi più performanti garantiscono una migliore qualità delle chiamate. Ovviamente il sistema di infotainment resta proprietario e chiuso verso l'integrazione in mirroring degli smartphone.

Le consegne delle versioni Model 3 a trazione posteriore e Long Range a trazione integrale inizieranno a fine ottobre in Europa e Medio Oriente. Il listino della Model 3 a trazione posteriore parte da 42.500 euro mentre quello della e Long Range a trazione integrale parte da 50.000, anzi da 49.990 per la precisione del prezzo “ottico”.