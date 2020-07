Tesla Model 3, un giugno da leader fra le auto elettriche

L'ultimo modello arrivato del brand californiano, la Model 3 ha centrato un mese di record di vendite che le è valsa la prima posizione davanti alla piccola Renault Zoe che, invece, risulta il modello più gettonato nel semestre. A scalare i piani alti delle classifica dei modelli a batteria attualmente sul nostro mercato ci sono oltre alla Smart ForTwo e alla Vw Up! anche i modelli del Gruppo PSA e cioè le Peugeot 208 e 2008 oltre alla Opel Corsa e che hanno superato a giugno per numero di unità vendute due modelli stabilmente in classificata come la Nissan Leaf e la Hyundai Kona. E poi c'è la nuova Mini EV.