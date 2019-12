Tesla Model 3, premium alla californiana

È la più piccola e meno costosa fra le auto prodotte dal costruttore californiano specializzato in modelli elettrici. Ha la trazione integrale, grazie a 2 motori elettrici che garantiscono prestazioni molto elevate, in particolare nella versione più potente, la Performance, da 462 cv. Le batterie sono sotto il pianale e garantiscono un'autonomia di circa 500 km. La ricarica delle batterie, da 75 kWh, può avvenire anche nei Supercharger di Tesla dove in mezz'ora si immagazzina energia a sufficienza per percorrere 270 km. E' proposta in tre varianti di potenza ad un prezzo base di 49 mila euro.