Tesla Model 3 restyling. Arriverà nel 2023

1' di lettura

Nel 2023 potrebbe arrivare la Tesla Model 3 restyling. Se nel 2020 la compatta elettrica è stata protagonista di un leggero rinnovamento, ora i tecnici dell'azienda guidata da Elon Musk sarebbero al lavoro per un profondo rinnovamento che comporterà una riprogettazione di diversi componenti. Obiettivo generale sarà quello di ridurre il numero di parti e proporre interni più semplici e dalla complessità ridotta. Non mancheranno punti di contatto con la Tesla Model S, a partire molto probabilmente dal volante in stile aeronautico battezzato Yoke.

Tesla Model 3 2023

Secondo quanto riportato da Reuters, fonti anonime all'interno dell'azienda hanno confermato il restyling della Tesla Model 3 nel 2023 confermando così il “progetto Highland”. Tra le novità in arrivo dovrebbe essere montato uno schermo centrale più grande, atteso con una dimensione da 17 pollici uguale a quello della Model S, e le bocchette dell'areazione avranno un nuovo posizionamento. Sul fronte delle tempistiche la Tesla Model 3 restyling arriverà nel terzo trimestre 2023. Potrebbero arrivare anche novità al capitolo motorizzazione, con l'introduzione di una versione Plaid. Molto probabilmente non si arriverà alle potenze della Model S Plaid, che mette in strada qualcosa come 1.020 cavalli grazie a tre motori elettrici. Questo le permette di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,1 secondi, e di raggiungere una velocità massima di 322 km/h. Si potrebbe pensare che, a fronte di queste prestazioni, l'autonomia ne risentirebbe, ma questa, secondo Tesla, è stimata in 600 km secondo il ciclo WLTP.