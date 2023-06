Tesla Model 3 restyling, tutto quello che sappiamo sulla berlina elettrica americana

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Tesla Model 3 restyling potrebbe debuttare a breve. Nell'attesa di conferme ufficiale da parte dell'azienda guidata da Elon Musk, le foto trapelate in rete confermerebbero l'arrivo di una Model 3 aggiornata. Il modello di accesso alla gamma Tesla, in attesa del debutto della tanto annunciata Model 2, è stato fotografato con un frontale rivisto caratterizzato dai nuovi proiettori e dall'assenza dei fendinebbia montati sull'attuale.

Tesla Model 3 Project Highland

Project Highland. È questa la denominazione del progetto legato al restyling della Model 3. Le prime notizie relative al Project Highland sono datate 2022, quando si iniziò a parlare di una Model 3 rivista e costruita con processi produttivi ancor più efficienti. Oltre all'estetica aggiornata la Model 3 restyling potrebbe introdurre diverse novità a bordo come materiali inediti, nuove funzioni dell'Autopilot e una probabile strumentazione davanti al guidatore ispirata a quanto già visto sulla Model X. Anche l'autonomia dovrebbe aumentare, sia per la versione a due che a quattro ruote motrici.

Tesla Model 3 restyling, prezzi in calo?

La novità più interessante della Model 3 restyling potrebbe essere un prezzo di listino ridotto all'attuale. Come sarà possibile? Grazie al continuo miglioramento dei processi produttivi, dell'efficienza e della catena di forniture.