Tesla Model S e Model X Dual Motor 4wd, ordinabili in Italia

Aperti gli ordini in Italia dei modelli Tesla Model S e Model X Dual Motor All-Wheel Drive, spinte da due motori a magneti permanenti. Grazie a un basso coefficiente di resistenza aerodinamica e a un peso ridotto, la Model S e la Model X Dual Motor All-Wheel Drive possono percorrere rispettivamente 634 e 576 chilometri con una singola carica (Wltp) e scattare da 0 a 100 chilometri in 3,2 secondi e 3,9 secondi. Tra le novità il volante rotondo per Model S e Model X, sia come opzione di configurazione che come retrofit proposto a 900 euro, le pinze rosse sui modelli Plaid e il marchio Tesla sul portellone della Model X invece del badge T. Rapidi i tempi di consegna, secondo il sito ufficiale, previsti entro marzo 2023.



Prezzo Tesla Model S Dual Motor a trazione integrale

Quanto costa la Tesla Model S Dual Motor All-Wheel Drive? La berlina elettrica è commercializzata a partire da 115.990 euro, a cui si possono aggiungere le colorazioni pastello, metallizzate e micalizzate (offerte da 1.850 a 3.200 euro), i cerchi in lega da 21 pollici (4.950 euro), gli interni bianco e nero o crema (2.500 euro), Autopilot avanzato (3.800 euro), guida autonoma “al massimo potenziale” (7.500 euro) e wall connector (500 euro). Prezzo totale di una Tesla Model X Dual Motor All-Wheel Drive full optional? 134.640 euro.

Prezzo Tesla Model X Dual Motor a trazione integrale

Quanto costa la Tesla Model X Dual Motor All-Wheel Drive? Il crossover elettrico è commercializzato a partire da 124.990 euro, a cui si possono aggiungere le colorazioni pastello, metallizzate e micalizzate (offerte da 1.850 a 3.200 euro), i cerchi in lega da 22 pollici (5.950 euro), gli interni bianco e nero o crema (2.500 euro), abitacolo a sei posti (7.900 euro), abitacolo a sette posti (4.300 euro), Autopilot avanzato (3.800 euro), guida autonoma “al massimo potenziale” (7.500 euro) e wall connector (500 euro). Prezzo totale di una Tesla Model X Dual Motor All-Wheel Drive full optional? 152.540 euro.