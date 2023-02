Tesla Model S Plaid, l’elettrica missile da 1.020 cavalli

Ascolta la versione audio dell'articolo

I numeri sono impressionanti, per non dire incredibili. Da zero a cento orari in 2.1 secondi, roba da Formula 1. E questo grazie a tre elettromomotori: due sul retrotreno e uno sull’asse anteriore per un totale di ben 1.020 cavalli. Ecco la carta di identità di Tesla Model S Plaid, ammiraglia super prestazionale della casa guidata (ma non fondata) da Elon Musk, il cui nome «Plaid», simboleggiato da un badge a forma di coperta di lana evoca, nella filosofia elonmuskiana, l’idea di un'astronave che entra nell'iperspazio. Ma non solo: il plaid con la sua trama richiama le sportive Gti degli anni 80. È un’auto inconsueta: diverte, fuori dagli schemi e eccessiva, in alcuni aspetti è irragionevole e in altri, come l’ergonomia, è davvero assurda. Ma affascina.

Le prestazioni sono esagerate e va considerato che la Model s non è una sportiva ma una enorme ammiraglia lunga più di 5 metri e con una linea ancora gradevole ma che dimostra le sue 11 primavere. Per un soffio non è l'elettrica più veloce perché la grande rivale: la Porsche Taycan Turbo S, sul Nordschleife del Nürburgring, ha staccato un tempo di 7:33.350, contro 7:35.570 della Model S Plaid. Dettagli. resta il fatto che la super berlina americana è un fulmine. In un battito di ciglia si arriva a velocità proibite dalle legge e dal buon senso (la velocità massima è di 322 km/h, ma passare da 110 a 200 è davvero un attimo).

Il tutto condito da un handling di livello assoluto e dalla possibilità di personalizzare tutto: livello di accelerazione (Soft, Sport e la micidiale Plaid che trasforma la bev americana in un missile terra-aria. Si può impostare la risposta dello sterzo e l’altezza da terra (come le vecchie Citroën Ds e Cx di oltre mezzo secolo fa, ma quanto erano avanti?). Ovviamente alzando il ritmo l’autonomia della batteria a ioni di litio da 100 kWh a 407 V si riduce molto rispetto ai 600 km dichiarati.

A bordo salta subito all’occhio l’incocepibile volante (Tesla lo ha chiamato Yoke e si può anche avere quello normale) privo di corona circolare, squadrato nella porzione inferiore e simile a una cloche. Stupisce e ricorda la macchina KITT di Supercar ma, all’atto pratico, sulle nostre strade, è davvero poco gestibile. Per di più non c’è una leva per gli indicatori di direzione ma due pulsanti a sfioramento posti sullo stesso lato (a sinistra) che diventano difficili da usare: mettere la freccia e percorrere due rotonde, una di seguito, all’altra richiede concentrazione. Forse Tesla voleva dare un segnale di come saranno (se ci saranno!) le vere auto a guida autonoma totale (offre un livello 2 avanzato che potrebbe, normative permettendo, arrivare al 3). L’ergonomia, dunque, non convince perchè troppo disruptive , ma forse è solo questione di abitudine. Come in tutte le Tesla, i comandi fisici sono ridotti all’osso. Quasi tutto si gestice tramite il megaschermo orizzontale touch inclinabile da 17”.

Persino i comandi del cambio (park, marcia avanti «D» e retro) si attivano con un slider touch dullo schermo: è poco comando, contro-intuitivo e poco veloce nelle situazioni dove occorre fare manovra in scioltezza.