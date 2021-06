Tesla Model S Plaid, un’autonomia di 644 km

Nonostante la presenza di tre motori, per una potenza complessiva di 1.020 cv, la Plaid propone un’autonomia di circa 644 km. Senza contare che è stata migliorata la velocità di ricarica nei Supercharger tanto che adesso è possibile ripristinare 300 km d’autonomia in un quarto d’ora. I dati prestazionali inoltre la rendono al momento la vettura di produzione più veloce di sempre: meno di 2 secondi nello 0-100 kmh e una velocità di 320 kmh. Alla Tesla è sfuggito peò il dato di autonomia più lungo attribuito alla Model S Plaid + accreditata di 840 km, ma come è noto l'auto è stata cancellata dal ceo di Tesla Elon Musk.

