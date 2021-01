Tesla Model S Restyling, l'autonomia arriva a 840 km Restyling di sostanza per la berlina lanciata nel 2012 e per il crossover Model X. di Simonluca Pini

La Tesla Model S si aggiorna per rendere attuale un progetto lanciato ormai 9 anni fa. Se esteticamente le novità Model S restyling e Model X restyling sono minime, le novità maggiori arrivano a bordo e sul fronte delle prestazioni. Infatti ora gli interni sono caratterizzati dal grande schermo orizzontale touch da 17 pollici, in sostituzione del precedente posizionato verticalmente. Arriva anche un monitor lcd davanti al volante, dove vengono visualizzate informazioni come la velocità, l'autonomia e i segnali stradali, e uno schermo posteriore posizionato alla fine del tunnel. Nuovo anche l'impianto audio a 22 speaker e dotato di riduzione del motore. La novità maggiore, in perfetto stile Elon Musk, arriva dal volante. Addio al tradizionale componente per lasciare spazio ad una cloche di derivazione aeronautica priva della parte superiore.

Tesla Model S Plaid+ 2021

Se il volante o il maxi schermo con Netflix in primo piano sono fatti per stupire (e discutere), le novità tecniche proposte con il modello 2021 fanno dimenticare l'età del progetto della Model S. Debuttano le versioni Plaid e Plaid+ con potenze fino a 1200 cavalli in sostituzione della Performance. La gamma della Model S restyling 2021 sarà quindi composta dalle versioni Long Range, Plaid e Plaid+. La prima è spinta da due motori elettrici e trazione integrale, con un'autonomia di 663 km, uno scatto da 0-100 km/h coperto in oltre 3 secondi e una velocità massima di 250 km/h. La Model S Plaid monta tre motori elettrici con una potenza massima di 1.020 cavalli, 2.1 secondi da 0 a 100 km/h, 320 km di velocità massima e un'autonomia di 628 km. Al vertice dell'offerta arriva la Tesla Model S Plaid+ con 1.200 cavalli, meno di 2 secondi da 0 a 100 km /h e 840 km a disposizione.

Tesla Model X 2021

La Tesla Model X restyling sarà invece proposta nelle versioni Long Range e Plaid. La Model X Long Range dichiara 250 km/h di velocità massima, 5.6 secondi da 0 a 100 km/h e 580 km di autonomia. La Tesla Model X Plaid arriva invece a 1020 cavalli, 0/100 in 2.6 secondi e 547 km a disposizione.

Tesla Model S 2021 prezzi

La Tesla Model S Long Range e Plaid arriveranno a settembre sul mercato italiano un prezzo di partenza rispettivamente di 89.990 euro e 119.990 euro. La Plaid+, attesa entro la fine del 2021, partirà da 140.990 euro. La suv Model X sarà offerta nella variante Long Range a 99.990 euro e in quella Plaid a 119.990 euro.

Tesla, richiamo negli Stati Uniti e indagine in Germania

Le due novità arrivano a pochi giorni dal richiamo imposto dalla Nhtsa, l'autorità statunitense competente in materia, che ha ordinato a Tesla di richiamare oltre 158.000 esemplari tra Model X e Model S a causa di alcuni difetti rilevati ai display touchscreen, che avrebbero potuto portare al completo non funzionamento degli schermi. Stessa indagine in corso anche in Germania, dove la KBA (l'autorità competente in materia di trasporti) sta effettuando controlli analoghi.