Tesla Model X

La Tesla Model X restyling si rinnova nello stile ma in particolar modo negli interni. Infatti ora gli interni sono caratterizzati dal grande schermo orizzontale touch da 17 pollici, in sostituzione del precedente posizionato verticalmente. Arriva anche un monitor lcd davanti al volante, dove vengono visualizzate informazioni come la velocità, l'autonomia e i segnali stradali, e uno schermo posteriore posizionato alla fine del tunnel. Nuovo anche l'impianto audio a 22 speaker e dotato di riduzione del motore. La novità maggiore arriva dal volante. Addio al tradizionale componente per lasciare spazio ad una cloche di derivazione aeronautica priva della parte superiore. La Tesla Model X restyling sarà invece proposta nelle versioni Long Range e Plaid. La Model X Long Range dichiara 250 km/h di velocità massima, 5.6 secondi da 0 a 100 km/h e 580 km di autonomia. La Tesla Model X Plaid arriva invece a 1020 cavalli, 0/100 in 2.6 secondi e 547 km a disposizione. La suv Model X sarà offerta nella variante Long Range a 99.990 euro e in quella Plaid a 119.990 euro.

Per saperne di più, clicca sul listino

http://listino.motori24.ilsole24ore.com/auto-prezzi/tesla/model-x/